مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. جوني يعتذر لـ«شروق كلنا سوا»

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، بمقابلة جوني للبلوجر شروق كلنا سوا، الذي انتقدها في الحلقة السابقة خلال لايف على تطبيق تيك توك.

إعجاب جوني بالبلوجر شروق كلنا سوا

وظهرت البلوجر شروق كلنا سوا، التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر متخفية خلال لقاء جوني في أحد الكافيهات بسبب المتابعين، لينتقدها جوني وتضطر للكشف عن نفسها في المكان، لتجد هجومًا من المتابعين عليها بسبب حبهم لها، وتضطر للهرب بصحبة جوني، ويُعجب بها ويضطر للاعتذار لها عن طريق لايف عبر حسابها على تيك توك.

جوني يكتشف حقيقة شروق

ويذهب جوني في أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 10، ببوكيه ورد إلى منزل شروق، ليكتشف أنّها من منطقة شعبية عكس ما يظهر على التيك توك، ويدخل إلى منزلها ويجد جميع أفراد أسرتها يعملون صانعي محتوى، وتقترح عليه شروق الخطبة طمعًا في المشاهدات والأموال الكثيرة ويوافق جوني بعد أن علم منها أنّه قد يحصل في السنة على مكسب بقيمة 5 ملايين جنيه.