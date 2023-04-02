حملة إطعام الطعام بالشرقية: توزيع 320 كيلو لحوم ووجبات على المستحقين

قام عدد من الشباب المتطوعين في قرى الحجازية ومنشأة أبو عامر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتوزيع شنط رمضان و320 كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن حملة تحمل اسم «إطعام الطعام» انطلقت منذ عام 2020.

وقال محمد عبد السلام النجار، المسؤول عن حملة إطعام الطعام، بمساعدة 7 أشخاص، والتي تخدم قرى الحجازية ومنشاة أبو عامر، إنهم يواصلون أعمال الخير خلال أيام رمضان المبارك، وذلك بتوزيع وجبات سحور يوميا، بالإضافة إلى توزيع شنط رمضان ولحوم.

انطلاق الحملة في أزمة كورونا

وأضاف «عبد السلام»، أنهم انطلقوا عام 2020 للتطوع بمساعدة الأسر والأشخاص الأولى بالرعاية تحت اسم حملة إطعام الطعام، وقدموا عدة مساعدات بمعاونة المقتدرين ماديا من أهل القرى، لافتا إلى توزيع وجبات ساخنة وتجهيز العرائس وكسوة الأيتام والمحتاجين، بالإضافة إلى توفير «التسويقية» أسبوعيا للأسر الأكثر احتياجا، وهي عبارة عن خضروات وفاكهة تكفي الأسرة لمدة أسبوع.

توزيع 320 كيلو لحوم على المستحقين

وأشار إلى أنهم يواصلون فعل الخير خلال رمضان، إذ استطاعوا توزيع 320 كيلو لحوم منذ بداية شهر رمضان، حيث تبرع عدد من الأشخاص بمبلغ مالي لشراء عجلين لتوزيع لحومها مجانا على الأكثر احتياجا من الأسر والأفراد، لافتا إلى توزيع 20 وجبة سحور يوميا خلال رمضان، بالإضافة إلى توزيع 160 شنطة رمضان على الأكثر استحقاقا، وتتراوح سعر كل واحدة من 250 وحتى 300 جنيه.

فطرة العيد لـ90 أسرة

واختتم «النجار» حديثه، بأنهم يستعدون لتجهيز باقي ملابس العيد للأطفال الأيتام والأولى بالرعاية، كما وفروا 40 كسوة عيد للأيتام منذ أول رمضان، وجار توفير 90 شنطة للعيد بها كحك وبسكويت وشيكولاتة، وهو ما يطلق عليه «فطرة العيد».