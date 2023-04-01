تجديد حبس متهم بقتل غفير خصوصي 15 يوما في الشرقية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم بقتل خفير خصوصي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على جمال ورداني 45 عاما، مقتولا وموثوق اليدين داخل شقة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .

الشرطة تتوصل إلى المتهم بارتكاب الواقعة

وأضاف البيان أنه جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا وله محل إقامة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بدلوفه للعقار محل الواقعة بقصد السرقة ولدى شعور المجني عليه بتواجده قام بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه حتى أفقده الوعي، وقام بتوثيق يده من الخلف بحبل وتعدى عليه بذات العصا، ما أدى لوفاته، ثم استولى على هاتفه المحمول، ولاذ بالهرب وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية ضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.