مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. مربوحة غاضبة من خطبة جوني وشروق كلنا سوا

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، العديد من الأحداث الكوميدية، وأبرزها خطبة جوني وشروق كلنا سوا.

خطوبة جوني وشروق كلنا سوا

وخلال الأحداث، تفاجأ الكبير أوي بخطوبة شقيقه جوني عن طريق السوشيال الميديا، من خلال مربوحة، التي شاهدت بالصدفة صورة جوني وشروق كلنا سوا، لتنهار بسبب عدم معرفتها بالخطبة وتطلب من الكبير الطلاق اعتقادًا منها أنّهم يخجلان منها ومن مستواها.

وينجح الكبير في إقناع مربوحة بعدم معرفته بالخطبة، ليدخل جوني عليهما الدوار بصحبة شروق كلنا سوا، وتنتهي الحلقة في منزل الكبير.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم الفنان أحمد مكي الذي يجسد دور جوني والكبير أوي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد.