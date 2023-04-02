قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك» 18 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك»، 18 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 97 قذيفة مختلفة من عيار 155 و152 مليمتر، ما أسفر عن إصابة مدني واحد في «ياكوفليفكا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، فرض عقوبات على 33 مواطنا روسيا و225 شركة تابعة لروسيا، لتشمل تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية لمدة 10 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«بترا» الأردنية.

الرئيس الفرنسي يجدد دعم بلاده لأوكرانيا

وخلال اتصال هاتفي، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوضع العسكري، والجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم «قمة سلام»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجدد ماكرون، دعمه لأوكرانيا، فيما أوضح الرئيس الأوكراني، عبر «تليجرام» أنه بحث مع نظيره الفرنسي، الخطوات التالية لتنفيذ «خطة السلام» المؤلفة من 10 نقاط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما ناقش الرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني، الوضع المقلق في «محطة زابوريجيا» للطاقة النووية.

وفي إسبانيا، تظاهر المئات في «بامبلونا» بمنطقة نافارا وفيتوريا جاستيز في إقليم الباسك احتجاجاً على سياسات حلف شمال الأطلسي «الناتو» وتوسعه الإقليمي، وأعرب المتظاهرون، عن معارضتهم لإجراءات حلف شمال الأطلسي «الناتو» وشحن الأسلحة إلى اوكرانيا

شعارات مناهضة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»

وردد المشاركون، شعارات مناهضة للتكتل العسكري بينها: «ضد الناتو»، و«أوقفوا الحرب والهمجية الرأسمالية»، ورأى المتظاهرون، أن الأزمة الأوكرانية، نتيجة الوجود المتزايد للتكتل العسكري على الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «تاس» الروسية.

بدوره، قال الباحث السياسي المتخصص في العلاقات الدولية بـ«جامعة هارفارد» الامريكية، ستيفن والت، إن إدارة جو بايدن فشلت في فهم أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا، مضيفا، في مقالة نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن «واشنطن» لم تبذل جهدا حقيقيا لمنع نشوب الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.