وسائل إعلام: رئيسة مفوضية أوروبا قد تترأس الناتو في أكتوبر المقبل

نقلت صحيفة «صن» البريطانية عن مصدر دبلوماسي، قوله إن رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، قد تترأس حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أكتوبر المقبل خلفا لـ ينس ستولتنبرج، فيما لم تستبعد المصادر احتمال، استخدام «لندن» حق النقض ضد الترشيح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار، تضم مختلف أنواع الذخيرة، بما فيها قذائف للدبابات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع الإعلان عن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لـ«كييف»، بعد غد الاثنين، فيما من المرجح أن تضم المساعدات الأمريكية الجديدة، طائرات بدون طيار «مسيرات» ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة «ناسمس»، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الأركان المشتركة»: امتلاك «واشنطن» مخزونا قليلا من الصواريخ بعيدة المدى

وكان رئيس هيئة «الأركان المشتركة» الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، قال في وقت سابق، إن بلاده لديها عدد قليل نسبيا من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش «أتاكمز»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد الجنرال مارك ميلي، أن سبب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى راجع لعجز وزارة الدفاع الأمريكية، مضيفا إن «البنتاجون» ليس لديه ما يكفي في مخزونه من هذه الأسلحة.

وأشار رئيس هيئة «الأركان المشتركة» الأمريكية، إلى امتلاك الولايات المتحدة مخزونا قليلا من الصواريخ بعيدة المدى.

دبلوماسي أوكراني: أوكرانيا تمتلك نحو 50-60 دبابة غربية

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الأوكراني، سفير «كييف» السابق في العاصمة الألمانية «برلين»، أندريه ميلنيك، إلى أن بلاده لن تكون قادرة على تحقيق ميزة حاسمة لفترة طويلة قادمة، بسبب النقص في الأسلحة والخسائر الفادحة، مشيرا في مؤتمر نظمته صحيفة «فرانكفورتر العامة» الألمانية، إلى امتلاك أوكرانيا حاليا نحو 50-60 دبابة غربية تحت تصرفها.

وفي العاصمة الصنيية «بكين»، دعا الرئيس «شي جين بينج»، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، للتخلي عن فرض عقوبات صارمة لحل أزمة أوكرانيا.