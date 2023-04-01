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وزير خارجية أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة على وجه المجتمع الدولي

كتب:

أ ش أ
05:03 م | السبت 01 أبريل 2023
وزير الخارجية الأوكراني

وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري تعد صفعة على وجه المجتمع الدولي.

وحث كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أعضاء مجلس الأمن الحاليين على إحباط أي محاولات روسية لإساءة استخدام رئاستها.

يشار إلى أن روسيا تتولى خلال شهر أبريل الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

ومن ناحية أخري، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي إن بلاده طلبت من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز «روسوماك»، تصنعها بترخيص من فنلندا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دون أن يحدد قيمة العقد.

وأضاف: «أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال لـ100 روسوماك سيتم تصنيعها هنا».

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بقلم أ ش أ