إشادات بأداء أحمد العوضي في مشهد وفاة والدته بمسلسل ضرب نار: «وجعت قلوبنا»

إشادات عديدة نالها الفنان أحمد العوضي بعد أدائه المؤثر في مشهد وفاة والدته في الحلقة 10 من مسلسل ضرب نار، الذي يشاركه بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ أدى المشهد ببراعة وكأنه حقيقي، وتفاعل الجمهور معه بعدما نشره أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تعليقات الجمهور على مشهد وفاة والدة جابر

وجاءت تعليقات الجمهور على المشهد كالتالي: «مشهد صعب وأغنية أصعب خصوصًا اللي أمهم متوفية»، «أنا أمي عايشة ربنا يبارك في عمرها، ومع ذلك اتقهرت من العياط، ربنا يكون في عون اللي أمهم متوفية ويصبرهم»، «وجعت قلوبنا النهاردة يا أحمد.. الله يرحم أمهاتنا جميعًا يارب»، «الله يسامحك، أنا داخله أتفرج على المسلسل علشان انبسط، وجعت قلوبنا، مشهد صعب أوي بصراحة وأداء رهيب، بالظبط اللي بيحصل وقت الدفنة، بتبقى العين شاردة كأنها في عالم تاني بيكون الشخص موجود بس هو مش موجود، وأنا حسيت ده فعلًا في المشهد»، «أقسم بالله العظيم، أنت وجعت قلبي لأن أصعب فراق في الدنيا كلها فراق الأم والأب، ساعتها بتحس أنك وقعت لأن اللي كانت بتسندك ماتت، رحم الله أمهاتنا»، «أنا بكيت يا عوضي وكأن أمي في المشهد، مشهد حقيقي أكتر من التمثيل»

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.