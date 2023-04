مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. أحمد العوضي يعترف بتجارته في الدواء المغشوش

يبحث الجمهور عن مسلسل ضرب نار الحلقة 10 بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي والعديد من النجوم الآخرين، إذ شهدت الحلقة اعتراف «العوضي» الذي يجسد شخصية «جابر الكوماندا» بتجارته في الدواء المغشوش.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10، زيارة جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي لـ «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد هروبه من الشرطة، وحدثت مواجهة بينهما بسبب متاجرته في الدواء المغشوش.

كما شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10، اعتراف جابر الكوماندا بتجارته في الدواء المغشوش، ليصدم «مُهرة» التي طردته من الشقة على الفور.

موعد مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار على قناة on اليوم، تكون في الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

الفنانون المشاركون في مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.