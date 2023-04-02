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مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

كتب:

محمد عزالدين
02:03 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

عقب التطور الكبير في الأداء والأحداث الذي شهدته الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار، يبحث متابعو دراما رمضان، عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار على فضائية ON في العاشرة والنصف مساءً، والإعادة الرابعة والنصف فجرًا، والعاشرة والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل

ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقاربًا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

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بقلم محمد عزالدين