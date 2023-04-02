مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد سجن أحمد العوضي

أحداث متلاحقة ومثيرة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 10 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يقوم بدور «جابر الكوماندا»، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تقوم بدور «مهرة»، وذلك في عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10 رد فعل ياسمين عبد العزيز عن سجن أحمد العوضي، حيث قررت «مهرة» التوجه للقسم للتعرف عن التهمة التي يواجهها زوجها، لتفاجأ بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة، وهو ما أدى لأن يكون رد فعلها صادما وغير متوقع.

وفي المقابل أرسلت أجهزة الدولة حملة مفاجئة لورشة الأدوية التي يتاجر فيها جابر «أحمد العوضي»، إلا أنهم لم يجدوا شيئا سوى سيدة وحيدة تعمل، ولم يجدوا فيها أي أدوية.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، يعرض على قناة on، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضاً عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.