منة فضالي عن استشهاد زوجها في مسلسل سره الباتع: «أصعب المشاهد»

أعربت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح مشهد استشهاد زوجها «نديم» خلال أحداث مسلسل سره الباتع، إذ جسد دور زوجها الفنان أحمد صفوت، واستشهد على يد مجموعة من العناصر الإرهابية التي هاجمته في أثناء عمله كضابط.

منة فضالي عن استشهاد زوجها في سره الباتع: أصعب مشهد بجد

ونشرت منة فضالي فيديو لمشهد تلقيها خبر استشهاد زوجها على يد العناصر الإرهابية، من خلال أحداث مسلسل سره الباتع، بعدما أذاع التليفزيون بيانا على الهواء بالخبر ويضم أسماء الشهداء، وعلقت على المشهد قائلة: «من أصعب المشاهد بجد، فاطمة من مسلسل سره الباتع للأستاذ خالد يوسف».

مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع أكثر من 50 فنانًا من مختلف الوطن العربي، ومن أبرزهم، أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد فهمي، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، أحمد عبدالعزيز، حسين فهمي، محمود قابيل، هالة صدقي وغيرهم.