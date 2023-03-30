منة فضالي: لوكيشن جعفر العمدة «فرفوش».. ومحمد رمضان دمه شربات

قالت الفنانة منة فضالي، إن الحب بين فريق العمل يظهر بقوة على الشاشة والعكس صحيح، متابعة: «عضلات الوش أكتر حاجة بتبقى بارزة وباينة، أنتي بتمثلي طبعي وحابة اللي قدامك ولا لأ، ولا كرهاه بجد، وأنتي بتمثلي بالعافية، بيكون باين جدًا، ودي الحاجة الحلوة بينا إن كلنا في جعفر العمدة أصحاب وحابين بعض».

رأي الفنانة منة فضالي في الفنان محمد رمضان

وأضافت منة فضالي في حوار مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم إف إم»: «محمد رمضان ممتع باللوكيشن ومالوش حل، وفي الحقيقة عسل وجميل ودمه شربات، احنا 3 ستات باللوكيشن عشان (عايدة) التي تؤدي دورها الفنانة زينة بتروح وتيجي علينا، 3 بومات في البيت، واللوكيشن فرفوش».

منة فضالي: هذا الدرس تعلمته من الفنانة هالة صدقي

وأوضحت الفنانة منة فضالي، أن الدرس الأكبر الذي تعلمه فريق العمل من الفنانة هالة صدقي هو عدم الاكتراث بأي شئ وتجاوز المواقف، وأن القادم أفضل، خاصة أنها شخصية متفائلة، متابعة: «دايمًا لو في مشكلة تقولي كبري دماغك أنتي في حتة تانية خالص، خاصة أن أوقات وقت التصوير بنكون تحت ضغط».