منة فضالي: محظوظة بمسلسل سره الباتع.. وانتظروا تطورات شخصية فاطمة

أكدت الفنانة منة فضالي أن المخرج خالد يوسف ترك لها حرية اختيار الشخصية التي تؤديها في مسلسل سره الباتع، مشيرة إلى أنها محظوظة بوقوع اختيار المخرج الكبير عليها للعمل في تجربته الدرامية خلال شهر رمضان.

وكشفت فضالي في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، عن رأيها بالمخرج خالد يوسف: «ده جميل أوي، ومخرج مثقف جدًا، ومتحضر جدًا ومستمع جيد جدًا جدًا، وفي الإتيكيت مفيش زيه، ويجعلن تشعريم أنك تعملين مع مخرج راق».

وأشارت إلى أن مسلسل سره الباتع يحكي حقبة تاريخية من تاريخ مصر، ولا يمثل حقائق حدثت بالواقع، وأن بعض الأحداث هي من وحي خيال المؤلف.

منة فضالي تدافع عن مسلسل جعفر العمدة

واستطردت الفنانة منة فضالي أنه ليس كل ما يقدم بالدراما حقيقي وبعض الشخصيات التي يقوم الممثلون بأدائها تكون من صناعة الممثل، متابعة: «ناس بتهاجم مسلسل جعفر العمدة وبتقول الناس بالسيدة مش بتلبس كده، لأ هو أنتم دخلتوا بيوت كل الناس اللي في السيدة؟، لأ في نوعية زي نرجس ونوعية زي دلال ونوعية زي ثريا وفي نوعية زي عايدة وده طبيعي جدًا، وفي جعفر العمدة على فكرة، مش فاهمة أنتم بتهاجموا علشان أيه، وبيقولوا معندناش حد بيتجوز أربعة، إحنا مالنا ده من وحي الخيال».

منة فضالي تكشف عن مصير علاقتها بأحمد وفيق في سره الباتع

وعن شخصية فاطمة في مسلسل سره الباتع، كشفت الفنانة منة فضالي أن الحلقات المقبلة تتضمن العديد من المشاهد المؤثرة وأن هناك تطورات كبيرة ستشهدها الحلقات المقبلة سينتج عنها محبة الناس للشخصية.