منة فضالي: المخرج خالد يوسف شبّهني بغادة عبد الرازق في أول تعاون فني معه

قالت الفنانة منة فضالي، إن شركة الإنتاج الفني تواصلت معها للمشاركة في مسلسل «سره الباتع»، إخراج خالد يوسف، وهو ما مثل مفاجأة لها، لافتة إلى أن الأخير عرض عليها دورين في العمل لتختار منه ما يناسبها.

منة: خالد يوسف قالي دور مريم مؤثر فاخترت فاطمة

وكشفت «فضالي»، في حوار مع الإعلامية أنجي على ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم أف إم»، عن أن المخرج خالد يوسف أخبرها أنه عندما يشارك معه ممثل متمكن من أداء كل الأدوار يصاب بالحيرة من اختياره بدور معين، متابعة «قالي أنتي عاملة زي غادة عبد الرازق بالنسبة لي بتعلمي أي دور وأنا محتار فاختاري أنتي الدور».

منة فضالي: أخترت دور فاطمة

وأشارت الفنانة منة فضالي إلى أنها بعد أن قرأت السيناريو طلبت من خالد يوسف أداء دور فاطمة بمسلسل سره الباتع، فسألها عن سبب تخليها عن دور مريم فأجابته أنها تشعر أن شخصية فاطمة إنسانية أكتر وتمس الأحاسيس بصورة أكبر.

منة فضالي: تهمني الشخصية والدور

ولفتت فضالي أنها طوال الوقت لا تنظر إلى حجم الأدوار التي تقدمها، بل إلى الشخصية التي تقدمها، متابعة: «أنا ممكن أبقى بطلة وعملت البطولة لكن بالدور الحلو مش بالبطولة، ممكن أعمل مشهدين تلاتة ويطلعوا أحلى من البطلة»، مشيرة إلى أنها قامت من قبل ببطولة ست كوم، غير أنها مقتنعة أنها ليست بالبطولة وإنما بالدور والشخصية.

ولفتت إلى أن متابعيها أخبروها أن دورها بمسلسل إكسلانس أهم من دور الفنانة نور التي كانت تقوم بدور البطولة، رغم أنها كانت تقوم بالدور الثاني، لافتة إلى أن نور صديقتها وتحبها كثيرًا، متابعة: «قالولي دورك أهم من دور نور بكتير، وأحداثه كتير وشغله أكتر، عشان كده دايما بدور على الدور مش على الكم والحجم، وعادي جدًا ألاقي أدوار بطولة من الجلدة للجلدة».

واستطردت أنها اكتشفت أن أدوارها الصغيرة تترك علامة مع الجمهور أكثر من أدوار البطولة، وتكون الأدوار أحلى، كاشفة أن مشاركتها مع المخرج محمد سامي في «نسل الأغراب»، لم يتجاوز الـ 20 مشهد تقريبًا، غير أن مصر كلها تحدثت معها عن هذا الدور المؤثر.