منة فضالي: الملك فاروق أهم عمل في حياتي الفنية عشان بيصور تاريخ مصر

قالت الفنانة منة فضالي، إن مسلسل الملك فاروق هو أهم عمل في حياتها الفنية، متابعة «كان وشه حلو عليه جدًا، ومن أحلى الأعمال اللي عملتها في حياتي، إخراج حاتم علي الله يرحمه، الملك فاروق بالنسبة لي حالة عمرها ما هتتكرر تاني، وهو كان حالة لكل فريق العمل».

ماذا قال عزت أبو عوف عن «الملك فاروق»؟

وكشفت فضالي في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، عن أن الفنان عزت أبو عوف أخبرهم خلال تصوير مسلسل الملك فاروق أن فريق العمل يقوم بعمل لن يتكرر مرة أخرى، ولن نرى مثله، لافتة إلى أنه كان عملا مميزا بكل شيء بداية من الملابس والإخراج والإنتاج وفريق العمل والحالة الفنية والمزاجية للممثلين.

أعمال فنية مهمة بمسيرة منة فضالي الفنية

وتابعت فضالي: «إحنا بنعمل عمل بتاع مصر، وحاجة حقيقية وبجد، والموضوع كان صعب جدًا، أننا نذاكر حاجات حقيقية دي أصعب مما يمكن عشان محدش ينتقدك، ودي محطة مهمة جدًا في حياتي»، لافتة إلى العديد من الأعمال الأخرى التي تعد مهمة بمسيرتها الفنية مثل إكسلانس ووش تاني وسلسال الدم بأجزائه والذي يعد من الأدوار الصعبة، وأفراح إبليس وتاج رأسنا بابا.

رد منة فضالي على الانتقادات التي وجهت لـ«نسل الأغراب»

وأشارت إلى أن مسلسل نسل الأغراب، من الأعمال المهمة بحياتها لأنها كانت المرة الأولى التي أقوم بها بدور لا يشبهني، مشيرة إلى أن الانتقادات التي طالتها بالعمل قاصرة على لون بشرتها، وهو أمر مبرر دراميًا لأن الشخصية قامت بعملية قلب مفتوح ولم يكن لونها أسمر وإنما كان شاحب لحالتها الصحية، وحالتها المزاجية ليست جيدة لترتدي الملابس الملونة، وهذه هي المصداقية التي تجعل الدور حقيقي، وليس بالضرورة أن تظهر بمظهر الفتاة الحلوة.