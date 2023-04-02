معلومات عن مسرح أبولو المنهار في أمريكا.. الافتتاح في عام 1921

قال مسؤولون إن شخصا لقى مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 48 آخرون، نتيجة انهيار كامل لسقف مسرح أبولو في بلفيدير بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال حفل موسيقي، مساء أمس الأول الجمعة عقب عواصف وأعاصير مدمرة اجتاحت الجنوب والغرب الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق، إن حادث انهيار سقف مسرح أبولو أسفر عن مصرع شخص. وفي وقت لاحق، أشارت وسائل غعلام امريكية، إلى أن القتيل يدعى فريدريك فورست ليفينجستون الابن، يبلغ من العمر 50 عامًا كان يحضر الحفل مع ابنه.

وتواجد نحو 260 شخصًا، داخل المكان لحضور حفل موسيقي «الهيفي ميتال روك» وقت انهيار سقف مسرح أبولو.

ونرصد أبرز المعلومات عن مسرح أبولو:

-افتتح مسرح أبولو في عام 1921.

-يقع مسرح أبولو في بيلفيدير بولاية إلينوي الأمريكية.

-يقع مسرح أبولو على بعد عشر دقائق من «روك فورك» و5 دقائق من الطريق السريع آي 90، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للمسرح على الإنترنت.

- لايسمح مسرح أبولو بالأسلحة أو حقائب الظهر أو المظلات أو عربات الأطفال أو الأطعمة والمشروبات الخارجية.

- لا يسمح مسرح أبولو بالتدخين داخل المبنى من أي نوع.