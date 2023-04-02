أماكن الفسحة يوم شم النسيم في بورسعيد.. حدائق وشواطئ وشوارع سياحية

يبحث أهالي بورسعيد وزوارها من مختلف المحافظات عن أماكن الفسحة في شم النسيم في بورسعيد، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المزارات والحدائق المختلفة بالمحافظة.

أماكن الفسحة في شم النسيم في بورسعيد

وتضم محافظة بورسعيد عدة أماكن متميزة للفسحة في شم النسيم، بينها:

شاطئ بورسعيد

يعتبر من أهم أماكن الفسحة في يوم شم النسيم في بورسعيد، وهو بطول المحافظة، وينقسم إلى شاطئ الغرب ومدينة بورسعيد وبورفؤاد، وهو من أرخص الشواطئ، ويمكن السير عليه والنزول في البحر مجانا إلا في حال تأجير الشماسي، أو الجلوس على الكافتيريات المطلة على البحر، مقابل أجور متوسطة تتراوح بين 10 و50 جنيها للكرسي، حسب المكان والموسم والعطلات.

حديقة فريال في بورسعيد

حديقة فريال أصبحت ضمن مزارات رحلات اليوم الواحد في بورسعيد ومناسبة للجلوس فيها والاستمتاع بالمناظر الخلابة بها بعد تطويرها مؤخرا، والدخول إليها مجاني، وبها 3 منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على الطراز الأندلسي، بالإضافة إلى أعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأشجار ونباتات متميزة.

حديقه المسلة «الشهداء»

تقع في حي الشرق وتم تطويرها مؤخرا ضمن حدائق بلا أسوار، وبها ظاهرة الحمام حيث يتم إطعامه والتقاط الصور معه من قبل الزائرين.

ساحة المشير طنطاوي

تقع بين شارعي «البترول» سابقا طنطاوي والرحاب، وقريبة من الميناء البري الجديد، وتضم أشجار ونباتات ونافورات وكشك موسيقى وأماكن للجلوس.

حديقة الفرما

توجد في حي الشرق في مواجهة محطة السكة الحديد ومول الفرما الجديد، وبها كافتيريا ومسرح وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى.

حديقه المنتزه

تطل حديقة المنتزه «الشاطئ» على شارع طرح البحر، وتضم كافتيريات وممرات للتزحلق عليها.

شوارع سياحية

ومن ضمن أماكن فسحة شم النسيم في بورسعيد، شارع 3-7، يجمع كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية.

ساحة مصر

ساحة مصر وبها تمثال أم الدنيا، تمر أمامه السفن بمجرى القناة وبها مساحات خضراء وحولها أهالي بورسعيد لمكان آمن لممارسة ألعاب التزلج عليه.

شارع ديليسبس باي

ويضم مسطحات خضراء ومناطق ديكورية ونافورة وأماكن للجلوس و13 حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، لبيع مختلف المأكولات والمشروبات ومنطقة بلاي ستيشن للسيارات.

المركز الثقافي الترفيهي

ويضم المركز الثقافي الترفيهي «الأوبرا»، قاعات سينما ومسرح وكافتيريات على أعلى مستوى، كما يوجد عدد من الفنادق المميزة والمنتجعات السياحية أيضا المنتشرة في المحافظة.