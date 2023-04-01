إجازة شم النسيم ٢٠٢٣.. مدفوعة الأجر لجميع العاملين في أجهزة الدولة

إجازة شم النسيم ٢٠٢٣، من المناسبات التي يحرص جميع فئات الشعب المصري للاحتفال بها منذ سنوات ممتدة، وتتزامن المناسبة هذا العام مع أيام شهر رمضان لذلك يستغلها ويشتري مستلزمات الاحتفال لقضاء الوقت مع الأسرة.

نوضح في التقرير التالي موعد إجازة شم النسيم ٢٠٢٣ في مصر، على النحو التالي:

بحسب أجندة مجلس الوزراء بخصوص الإجازات الرسمية لعام ٢٠٢٣، يوافق شم النسيم في مصر الاثنين 17 أبريل الجاري والذي يعد واحدا من الإجازات الرسمية للعام الحالي، الذي يوافق 26 رمضان 2023.

إجازة عيد شم النسيم ٢٠٢٣، ستكون مدفوعة الأجر كاملًا لجميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة بالقطاعين العام والخاص.

اجازات واحتفالات متبقية في 2023

وعقب إجازة إجازة شم النسيم ٢٠٢٣ يتبقى العديد من الاحتفالات والإجازات الرسمية كالتالي:

- إجازة عيد الفطر، ستكون بداية من الجمعة 21 إلى الأحد 23 أبريل.

- 25 أبريل 2023 إجازة عيد تحرير سيناء ويوافق يوم الثلاثاء.

- اجازة 1 مايو 2023 عيد العمال.

- يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى المبارك،

- احتفالات ثورة 30 يونيو، يوافق الجمعة 30 يونيو 2023.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023 الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو يوافق الأحد 23 يوليو 2023.

- 6 أكتوبر 1973 يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023 الاحتفال بعيد القوات المسلحة

- الاثنين 26 سبتمبر 2023 الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.