أفضل 5 أماكن سياحية لقضاء إجازة نصف السنة بالغردقة.. منها متحف الرمال

تشهد مدينة الغردقة انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة نصف السنة الدراسية حيث تستقبل فنادق ومنتجعات الغردقة الآلاف من السياح حيث تعتبر أفضل مشتى سياحي في مصر لما تملكه من مقومات طبيعية ومعالم سياحية هي الأفضل يمكنك زيارتها أثناء قضاء إجازتك في مدينة الغردقة.

يشير سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق ومنتجعات الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة نصف السنة الدراسية والتي رفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أكثر من 60% موضحاً في تصريحات لـ الوطن أن الغردقة تضم عددا من المعالم والمزارت السياحية التي يمكنك زيارتها أثناء قضاء إجازتك في الغردقة وهي:

متحف الغردقة

يقع جنوب مدينة الغردقة ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 11 صباحاً ويضم أكثر من ألفان قطعة آثار أصلية أثرية تحكي تاريخ ما قبل الميلاد وحتى العصور الحديثة.

متحف الرمال

يقع في طريق القرى جنوب مدينة الغردقة يضم 60 تمثال تم نحته من الرمال باستخدام 13 آلاف متر مكعب ينقسم إلى قسم تاريخي وقسم يوناني ويرمز إلى فن عجائب الأرض ويقدم عرض الصوت والضوء وفلكور شعبي و روسي وعروض موسيقية متنوعة

متحف اكواريوم

وهو أكبر متحف مائى في الشرق الأوسط يقع بطريق مجاويش جنوب مدينة الغردقةويضم 22 حوض زجاجي و أسماك متنوعة واسماك القرش و غابات وبيت التمساح وأنواع مختلفة ونادرة من الطيور وهياكل عظيمة ويشهد توافد السياح يومياً.

جزيرة الجفتون

يبحر إليها عشرات المراكب يومياً في الساعة 9 صباحا والعودة في 4 مساء وتضم شواطئ ذهبية ورمال ناعمة ومياه صافية حيث السنوركل والغطس و الاستمتاع بالشواطئ الخلابة.

مارينا السياحي

واحدة من أفضل مواني اليخوت الفارهة في العالم وتقع بشارع شيراتون السياحي وتضم عددا من الكافيهات والمطاعم السياحية والمولات والبازارات السياحية.