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رامي عياش لـ«أنغام»: اتربيت على صوت «عدوية».. وصممت على تقديم «الناس الرايقة»

كتب:

محمد عزالدين
09:55 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الفنان رامي عياش

الفنان رامي عياش

كشف الفنان رامي عياش، عن كواليس أغنية «الناس الرايقة»، واختيار الفنان الكبير أحمد عدوية، لمشاركته قائلا: «اعتقدت حينها أن أحمد عدوية لا يغني منذ 15 عاما، وأحمد عدوية في لبنان هو الإنسان العظيم الذي نحبه وتربينا على أغانيه، نحن جمهور أحمد عدوية، وعندما سمعنى الملحن أحمد يحيى، أغان كثيرة، لم نتفق».  

وأضاف رامي عياش خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن أحمد يحيى، قرر أن يسمعني مقطعا من الأغنية على أنها «إيفيه» ليضحكني، فطلب مني غناء هذه الأغنية، فتردد في البداية نظرا لأنها لا تناسبني وقال لي: «أنت بتهرج؟»، فأصريت على غناء هذا اللون.

وأشار إلى أن أحمد يحيى، عبقري، لأنه مزج الأغنية بالموال، متابعا: «في نفس الليلة قولت له أرغب في تقديمها مع أحمد عدوية، وكان معنا المهندس هاني محروس، وقالي لي سأخبره، ولكنه لا يغني سوى مع ابنه، فقولت له يعتبرني مثل ابنه».

وتابع: «بعد أسبوع قررنا تسجيل الأغنية، وبعد أسبوعين جرى تصويرها وطرحها».

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بقلم محمد عزالدين