رامي عياش يستقبل مولودة جديدة.. اعرف اسمها

استقبل الفنان اللبناني رامي عياش، مولودًا جديدًا وأطلق عليها اسم ألارا، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مساء اليوم، وانهالت عليه التعليقات من قِبل أصدقائه وجمهوره ومتابعيه لتهنئته على استقبال طفلته الثالثة.

ونشر رامي عياش، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، من داخل المستشفى وهو يرتدي ملابس التعقيم كاملة لاستقبال مولودته الجديدة وعلق عليه: «بخير وسلامة الحمدلله»، ليتبعها بنشر أول حرفين من اسم طفلته الجديدة، داعيًا متابعيه للتفكير بشأن اسم المولودة، قبل أن يعلن بعدها ويكشف عن الاسم وهو «ألارا».

بخير وسلامة الحمدلله pic.twitter.com/3sGXUafnho — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) December 19, 2022

لديه طفلان

وكانت زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، قبل خضوعها لعملية الولادة بساعات، قد نشرت مجموعة من الصور تجمعيها بطفليها أرام، وأيانا، أمام شجرة الكريسماس استعدادًا لاستقبال العام الميلاد الجديد.

يذكر أن رامي عياش، تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، على أثر ظهوره مع الفنانة أنغام في برنامجها المميز الذي يحمل اسمها عبر شاشة قناة DMC، وتحدث عن بداية مشواره الفني وما واجهه من تحديات وامتنانه لمصر التي شهدت نجاحه.