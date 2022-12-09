رامي عياش لـ «أنغام»: لحنت أول أغنية بعمر 13 عاما بعد وفاة خالي

كشف الفنان رامي عياش، عن تفاصيل أول أغنية من تلحينه، قائلا إن 95% من الأغاني الخاصة به من ألحانه، وأول أغنية لحنها بنفسه كان عمره وقتها 13 عاما.

وأضاف رامي عياش خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن هذه الأغنية يهديها لشاب جديد يغني في لبنان، متابعا: «لم أغن هذه الأغنية منذ أن كان عمري 13 عاما».

وتابع: «عندما توفي خالي لحنت هذه الأغنية، لأنني كنت متعلقا به للغاية، وبعد ذلك كتبت ولحنت أغنية (اشتقتلك أد الدنيا)، وبعدها توسعت كثيرا في الألحان، وأصبحت أتعمق كثيرا في اللحن، وليس هدفي أن يعرف الناس أنني لحنت جزءا كبيرا من الأغاني الخاصة بي، لكن هدفي هو نجاح الأغنية بصوتي».

وواصل: «أنا خجول ولا أحب أن أقول أن هذه كلماتي أو ألحاني، التلحين جزء من قلبي ولكن ليس هدفي التفاخر بلحن أغنية، إلا أن الناس أصبحت تعرف الآن».

وأوضح أن من بين الأغاني التي لحنها ووضع اسمه عليها: «جبران» و«أمير الليل» و«في مكان» و«قوم يلا نرقص»، وأيضا بعض الأغاني الشعبية مثل «حلوين حلوين».