«الأرصاد» تكشف عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وتنصح بتناول المياه بكثرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية هذا الأسبوع، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

واوضحت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

وأرجع خبراء الأرصاد، هذا الارتفاع التدريجي نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة الحرارة، ويعمل أيضا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

ونوهت الأرصاد بضرورة الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، كما يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأشارت إلى أنّ درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية، السواحل الشمالية 25 درجة مئوية، شمال الصعيد وجنوب سيناء 28 درجة مئوية، جنوب الصعيد 30 درجة مئوية .

درجات الحرارة عل بعض مدن الجمهورية

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 13

- السويس 27 - 13

- العريش 25 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 25 - 08

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 16

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 13

- مطروح 26 - 13

- السلوم 26 - 13

- سيوة 27 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 16

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 25 - 17

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 13

- بني سويف 27 - 12

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 28 - 13

- قنا 29 - 15

- الأقصر 30 - 16

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 30 - 14

- أبو سمبل 29 - 16