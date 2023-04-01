الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بالمحافظات طول الأسبوع.. اعرف التفاصيل

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، لتتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالمحافظات، بمعدل زيادة يومية بمقدار درجة عن الحالية حتى تصل إلى ذروة هذا الارتفاع

بداية ارتفاع الحرارة

الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة طول الأسبوع، يبدأ من غداً الأحد حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالمحافظات بين 27 إلى 30 درجة والحرارة الصغرى تتراوح بين 15 إلى 17 درجة مئوية، ويكون ذلك بمثابة إعلان لنهاية موجة الشتاء التي شهدتها البلاد الأيام الماضية.

مواصلة الارتفاع

مواصلة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يكون الإثنين لترتفع الحرارة الصغرى وتتراوح بين 17 إلى 18 درجة أما العظمى فتتراوح بين 30 درجة و33 درجة مئوية، وكذلك يوم الثلاثاء ترتفع لتتراوح بين 32 إلى 33 درجة مئوية

ذروة ارتفاع درجة الحرارة

وكشفت الأرصاد الجوية أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس والجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى بالمحافظات بين 32 إلى 35 درجة مئوية فى حين تتراوح الحرارة الصغرى بين 17 إلى 18 درجة.