درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد.. طقس حار وارتفاع الرطوبة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن درجات الحرارة اليوم الأحد، إذ توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

وتكون درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 75 على الوجه البحري، و70 على القاهرة الكبرى، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27- 15

- أكتوبر 27- 15

- بنها 27- 15

- دمنهور 26- 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26- 15

- المنصورة 26- 15

- الزقازيق 27- 15

- شبين الكوم 27- 15

طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 24- 14

- الإسماعيلية 28- 13

- السويس 27- 13

- العريش 25- 14

- رفح 24- 13

- رأس سدر 27- 14

- نخل 25- 08

- كاترين 22- 06

- الطور 26- 16

- طابا 25- 14

- شرم الشيخ 27- 16

- الإسكندرية 25- 14

- العلمين الجديدة 25- 13

- مطروح 26- 13

- السلوم 26- 13

- سيوة 27- 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27- 16

- سفاجا 26- 15

- مرسى علم 26- 16

- شلاتين 28- 18

- حلايب 25- 17

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27- 13

- بني سويف 27- 12

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 28- 13

- قنا 29- 15

- الأقصر 30- 16

درجات الحرارة في أسوان

- أسوان 30- 16

- الوادي الجديد 30- 14

- أبو سمبل 29- 16.