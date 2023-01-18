معايير اختيار 16 شابا لشغل وظائف جديدة بشرم الشيخ.. منها إجادة الإنجليزية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن اللجنة المُشكلة لاختيار المتقدمين للوظائف الجديدة بشرم الشيخ حددت بعض المعايير التي لابد من توافرها في المتقدم للوظيفة.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن المحافظة أعلنت عن حاجتها لتعيين 16 شابا وفتاة في مجلس مدينة شرم الشيخ بنظام «الاستعانة»، للعمل بمركز معلومات الشبكات والشبكة الوطنية للطوارئ، مشيرا إلى تشكيل لجنة للاختبارات بمشاركة الدكتورة إيناس سمير نائب رئيس المدينة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، لاختيار المرشحين وفقا لتقييمات من أعضاء اللجنة التي شملت شؤون العاملين بالديوان العام، والعميد محمد عبد الغني المشرف العام على أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجنوب سيناء.

160 متقدما

وذكر اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة في مجلس مدينة شرم الشيخ 160 شابا وفتاة من كل مدن المحافظة، مشيراً إلى أن الاختبارات عُقدت أمس بقاعة الديوان العام للمحافظة.

وأضاف «الإسكندراني»، أنه جرى وضع ضوابط لاختيار المرشح للوظيفة، منها الكفاءة العلمية والعملية، وإجادة اللغة الإنجليزية، خاصة أن من يشغل هذه الوظائف سيتعامل مع مستثمرين أجانب، إضافة إلى المظهر العام، والقدرة على اتخاذ القرار.

نتائج المسابقة

وأكد «الإسكندراني»، أن نتيجة المسابقة ستُعلن عقب انتهاء الامتحانات، وسيجرى ترتيب أسماء الناجحين حسب الدرجات لاختيار الأعلى درجة.

وتابع بأن المحافظة أعلنت على البوابة الإلكترونية للمحافظة شروط شغل الوظائف المعلنة، وأبرزها أن يكون من أبناء محافظة جنوب سيناء، والأولوية لسكان مدينة شرم الشيخ، والعمر لا يزيد عن 35 سنة، واجتياز الاختبارات المقررة، والإلمام باللغة الإنجليزية، والحصول على رخصة إجادة الحاسب الآلي.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من المقابلات الشخصية لكل متقدم، لضمان اختيار أفضل الكفاءات والمؤهلات العلمية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور رئيس مدينة طور سيناء، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ورئيس جهاز شبكات المرافق بجنوب سيناء.