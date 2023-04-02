«الإفتاء» توضح حكم عظيمة لفرض الصيام.. منها زيادة صحة البدن

أوضحت دار الإفتاء المصرية، بعض الحكم التي فرض الله سبحانه وتعالى الصيام من أجلها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم في اليوم الحادي عشر منه، لافتة إلى أن الله أمر بهذه الفريضة من أجل أسباب معينة جميعها تفسيد المسلم وتحسن من أخلاقه بعد انتهاء الشهر الكريم.

فضل الصيام

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية إنَّ شهر رمضان الفضيل هو فرصة كبيرة للإنابة إلى الله تعالى، ومجاهدة النفس والارتقاء بها، وكف الجوارح والقلوب عن كل ما يغضب الله تعالى.

دار الإفتاء

وأضافت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الحكم العظيمة والأسباب التي فرض الله عز وجل الصيام على المسلمين من أجلها، في السطور التالية:

- زيادة التقوى للمسلمين.

- تعويد النفس على الصبر والتحمل

- معرفة قدر نعمة الطعام والشراب.

- زيادة صحة البدن.

- اشتماله على أنواع من العبادات الكثيرة.