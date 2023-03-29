على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟.. دار الإفتاء تجيب

يحرص الكثير من المسلمين المسافرون على أداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان وبدأ البعض يتساءل على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟ أي المقصد الفطر بتوقيت البلد التي أقلعت منها الطائرة أم البلد التي ستهبط فيها.

على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن سؤال على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية حيث قالت الدار، إن إفطار المسافر بالطائرة يكون برؤيته غروبَ الشمس بكامل قرصها بالنسبة إليه وفي النقطة التي هو فيها، وليس بتوقيت البلد التي يُحَلِّقُ عليها، ولا التي سافر منها، ولا التي يتجه إليها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه.

على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟.. إن طالت مدةُ الصيام

وقالت دار الإفتاء، ردا على تساؤل على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟، فإن طالت مدةُ الصيام طولًا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع الصوم في الحالة المعتادة فللمسافر حينئذٍ أن يُفطر للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها وعودتها.