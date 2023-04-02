«الري» تعلن رفع درجة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية

بدأت وزارة الموارد المائية والري، الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم، وذلك بوضع آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وقال المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري إنّه تمّ الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات الذي يتواكب مع اقتراب فصل الصيف والزراعات الشرهة للمياه من خلال أعمال تطهير المجاري المائية «الترع والمصارف»، ونزع الحشائش لكل الترع، وأنه في إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصرها من خلال مجموعات عمل مستمرة على مدار الساعة.

أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش

من جهتها، استعدت الهيئة العامة لمشروعات الصرف للموسم الصيفي للزراعة عن طريق أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش ومتابعة المناسيب مع وضع الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة للصرف المغطى قبل الموسم الزراعي الصيفي.

الانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات

واستعدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسم الصيفي بالاننتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقاً لبرنامج الصيانة السنوي، وتوفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية في اطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، كذلك نشر وحدات الطوارئ المتنقلة في المحافظات والمناطق الأكثر استهلاكا للمياه خاصة في محافظات زراعة الأرز.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت في قرار وزاري عن مساحة الأرز المصرح بها في محافظات شمال الدلتا بمليون و70 ألف فدان، إذ يعد الأرز أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، ويحتاج الفدان ما بين 3 إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه للفدان خلال الموسم.