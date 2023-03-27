وزير الري يتابع موقف تأهيل الترع ومشروعات «حياة كريمة» المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، يستعرض موقف المشروعات المائية الجاري، تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وموقف تدبير أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وصرح «سويلم» بأنَّ الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وذلك في إطار رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية.

رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأشار إلى أنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، إضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية .

يجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياه كريمة

وأوضح أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياه كريمة، وبلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها حوالى 3035 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1431 كيلومترا، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما دبرت الوزارة 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16 قطعة، مراكز الشباب 14 قطعة، المراكز الطبية 10 قطع، الأسواق الحضرية 9 قطع، المدارس 7 قطع، وحدات الإسعاف 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، ملاعب 4 قطع.