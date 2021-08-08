لجنة إيراد النهر تناقش إدارة فترة «أقصى الاحتياجات المائية» والتعامل مع الأمطار

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وموقف الأمطار الغزيرة والسيول.

وكشف «عبدالعاطى» عن تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وإطلاق كميات إضافية من المياه بنهر النيل لغسل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال أغسطس وسبتمبر.

ووجَّه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة فى حال انعقاد مستمر للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول. واستعرض «عبدالعاطى»، خلال الاجتماع، الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولجميع احتياجات المنتفعين، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أى طارئ.