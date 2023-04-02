ضرب نار الحلقة 10.. «الكوماندا» يحمل والدته إلى مثواها الأخير

شهدت نهايات الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار، مطاردة الشرطة للفنان أحمد العوضي، الذي يلعب دور «جابر الكوماندا»، بعدما اكتشفت أنّه نجح في كسب الكثير من الأموال بسبب بيع وتوزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة التي لا تباع في الصيدليات إلا بروشتة معتمدة من طبيب، أعقبها معرفته لوفاة والدته أثناء مطارده الشرطة له.

العوضي يودع والدته لمثواها الأخير

وبدأت الحلقة العاشرة من المسلسل، نجاح جابر في حضور جنازة والدته ودفنها، وسط حزن كبير سيطر عليه وأشقائه في مسلسل ضرب نار الحلقة العاشرة.

وخلال الجنازة، يأتي إلى جابر رزق «ضياء عبدالخالق» لتعزيته في وفاة والدته، وسط خوف الأهالي بسبب مشكلات الثأر بينهما، وانتهت بمنع مجيئ جابر للقرية لمدة عام، كما أحضرت «مهرة» محاميا للدفاع عن «جابر» بعد تحويله إلى محكمة الجنايات واعترافه بتوزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات، كما حكمت المحكمة عليه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه.

مواعيد إعادة مسلسل ضرب نار

وموعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون يكون الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، وهي الإعادة الأولى بعد عرض الحلقة لأول مرة الساعة 10 مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.

كما تُعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.