قد لا يتمكن الكثيرون من مشاهدة العرض الأول، لذلك يبحثون عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون ليشاهدوا ماذا حدث في المسلسل بعدما تطورت الاحداث الأخيرة وهروب جابر «الكومندا» من الشرطة بعد تورطه في تجارة الأدوية المغشوشة مع قريبه سامي.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

وموعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون يكون الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، وهي الإعادة الأولى بعد عرض الحلقة لأول مرة الساعة 10 مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.

كما تُعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون بقي أن نذكرك أن المسلسل بطولة أحمد العوضي في دور جابر الكومندا وياسمين عبدالعزيز في دور مهرة، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة واتش إت.