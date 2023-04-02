بدء التصويت في الانتخابات العامة ببلغاريا

توجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد والتي تعد الخامسة خلال عامين، وذلك على أمل إنهاء عدم الاستقرار السياسي والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية التي أججتها الحرب المستعرة في أوكرانيا.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنَّ مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في بلغاريا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غد الاثنين.

توقعات بانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات

وأشارت الشبكة إلى أنَّه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة في هذه الانتخابات بسبب لامبالاة الناخبين وخيبة أملهم من السياسيين الذين لم يتمكنوا مرارا وتكرارا من تشكيل ائتلاف حكومي قابل للحياة.

وقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي أن حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا» بزعامة بويكو بوريسوف يسير بخطوات متقاربة بنسبة 26% مع منافسه الرئيسي حزب لنواصل التغيير بزعامة كيريل بيتكوف.

ويقدم حزب "لنواصل التغيير" هذه المرة لائحة مشتركة مع التحالف اليميني "بلغاريا الديمقراطية".