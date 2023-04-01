«التنمية المحلية» تشدد على شرطين في رصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات المنوفية والغربية والمنيا وبني سويف والقليوبية وأسيوط وأسوان لاستكمال خطة رصف الطرق الداخلية بها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتكليفات دولة رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

تفعيل دور وحدات السكان

من ناحية أخرى، وجَّه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان ودعم مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وبرعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الوحدة المركزية للسكان بالوزارة.

مبادرة سلامة قلبك

وتابعت وحدة السكان بالغربية أنشطة وفعاليات مبادرة «سلامة قلبك» والتي تم تدشينها في ديسمبر الماضي وتعد جزءا من مبادرة الألف يوم الذهبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (مديريات الصحة والتربية والتعليم، حيث تم تنفيذ ندوة بمدرسة رمضان حمدي قرية سنديس مركز المحلة الكبرى للتوعية بأعراض وأسباب الإصابة بأمراض روماتيزم القلب وطرق الوقاية منها للحد من المخاطر والحفاظ على الصحة.