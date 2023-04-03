الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الاثنين 3-4-2023.. درجات الحرارة تصل لـ30

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الطقس الحار اليوم الاثنين 3-4-2023، على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد الجوية في بيان، إن حالة الطقس اليوم، تسفر عن وجود شوائب وأتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تكون مثيره للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء، ومناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 30 - 15

- أكتوبر 30 - 15

- بنها 30 - 15

- دمنهور 29 - 15

- وادي النطرون 29 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 29 - 15

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 13

- السويس 27 - 13

- العريش 25 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 25 - 08

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 16

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 13

- مطروح 26 - 13

- السلوم 26 - 13

- سيوة 27 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 16

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 25 - 17

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 13

- بني سويف 27 - 12

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 28 - 13

- قنا 29 - 15

- الأقصر 30 - 16

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 30 - 14

- أبو سمبل 29 - 16