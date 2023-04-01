الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، فيما يكون حار على جنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس غدًا الأحد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا في القاهرة

ومن المتوقع أنَّ تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

كما تصل نسبة الرطوبة وفق بيان الأرصاد، إلى 75 على الوجه البحري، و70 على القاهرة الكبرى، وفق بيان الأرصاد.

حالة الطقس في سيناء

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على مناطق من سيناء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الصعيد

ويكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 27- 15.

- العاصمة الإدارية 27- 15.

- أكتوبر 27- 15.

- بنها 27- 15.

الطقس غدا في دمنهور

- دمنهور 26- 15.

- وادي النطرون 26 - 14.

- كفر الشيخ 26- 15.

- المنصورة 26- 15.

- الزقازيق 27- 15.

- شبين الكوم 27- 15.

طنطا 26 - 15.

- دمياط 23- 14.

- بورسعيد 24- 14.

- الإسماعيلية 28- 13.

- السويس 27- 13.

- العريش 25- 14.

- رفح 24- 13.

- رأس سدر 27- 14.

- نخل 25- 08.

- كاترين 22- 06.

- الطور 26- 16.

- طابا 25- 14.

- شرم الشيخ 27- 16.

- الإسكندرية 25- 14.

- العلمين الجديدة 25- 13.

- مطروح 26- 13.

- السلوم 26- 13.

- سيوة 27- 12.

- رأس غارب 26 - 14.

- الغردقة 27- 16.

- سفاجا 26- 15.

- مرسى علم 26- 16.

- شلاتين 28- 18.

- حلايب 25- 17.

- أبو رماد 24- 16.

- رأس حدربة 27 - 17.

- الفيوم 27- 13.

- بني سويف 27- 12.

- المنيا 27- 12.

- أسيوط 28- 13.

- سوهاج 28- 13.

- قنا 29- 15.

- الأقصر 30- 16.

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 30- 16.

- الوادي الجديد 30- 14.

- أبو سمبل 29- 16.