9 مدن تصل درجة حرارتها إلى 30 مئوية.. تعرف على حالة الطقس غدا

تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مرة أخرى على كل الأنحاء بطقس غد الأحد اليوم الحادي عشر لشهر رمضان المبارك بعد تأثر البلاد بموجة باردة أدت لانخفاض درجات الحرارة أكثر من 8 درجات مئوية خلال الـ48 ساعة الماضية وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل 9 مدن مصرية أكثر المدن دفئا بطقس غدا الأحد لتصل حتى الـ30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.

طقس المدن الدافئة غدا

تتراوح درجات الحرارة بقائمة المدن الأكثر دفئا بطقس غد الأحد ما بين 28، و30 درجة مئوية، لدرجة الحرارة العظمى وما بين 13 و18 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كما تتعرض المدن الأكثر دفئا لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.

طقس الغد مشمس نهارا

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس غد الأحد، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي: