9 مدن تصل درجة حرارتها إلى 30 مئوية.. تعرف على حالة الطقس غدا
كتب:
شيماء دراز
10:26 م | السبت 01 أبريل 2023
طقس المدن الدافئة غدا
تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مرة أخرى على كل الأنحاء بطقس غد الأحد اليوم الحادي عشر لشهر رمضان المبارك بعد تأثر البلاد بموجة باردة أدت لانخفاض درجات الحرارة أكثر من 8 درجات مئوية خلال الـ48 ساعة الماضية وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
وتسجل 9 مدن مصرية أكثر المدن دفئا بطقس غدا الأحد لتصل حتى الـ30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.
طقس المدن الدافئة غدا
تتراوح درجات الحرارة بقائمة المدن الأكثر دفئا بطقس غد الأحد ما بين 28، و30 درجة مئوية، لدرجة الحرارة العظمى وما بين 13 و18 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كما تتعرض المدن الأكثر دفئا لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.
طقس الغد مشمس نهارا
وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس غد الأحد، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي:
- أسوان 30 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- شلاتين 28 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.
- أسيوط 28 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.
- الإسماعيلية 28 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.
- الأقصر 30 درجة مئوية للعظمى، و 16 درجة مئوية للصغرى.
- سوهاج 28 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.
- قنا 29 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.
- الوادي الجديد 30 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.
- أبوسمبل 29 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.