حدث ليلا: العثور على جثة شاب.. وحادث تصادم أتوبيسين بالسخنة

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

العثور على جثة شاب داخل حظيرة للمواشي في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على جثة شاب بها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، وبها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمركز دشنا.

مصابون بحادث تصادم أتوبيسين في السخنة

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إنً قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق السويس - العين السخنة، فيما توفى شخص ويدعى عباس حنيدق، ويعمل أمين مخزن بمواني دبي بالعين السخنة، 52 عامًا، ومقيم بحي السويس.

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب «سان خوان» بالأرجنتين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، «سان خوان» بالأرجنتين على عمق 122 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ارتفاع إصابات انهيار سقف مسرح أبولو بأمريكا إلى 48 شخصا

ارتفعت حصيلة إصابات انهيار سقف مسرح أبولو في بلفيدير بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، إلى ما لا يقل عن 48 آخرين، بينهم 5 في حالة حرجة، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي شيكاغو» الأمريكي