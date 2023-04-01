جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب في بحر طناح بالدقهلية

لقي شخص مصرعه صباح اليوم، في مياه ترعة «بحر طناح» المارة من أمام قرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وجار البحث تكثيف التحقيقات لمعرفة سبب غرق الشاب.

بلاغ بالعثور على جثة شاب غريق

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوجود بلاغ يفيد بوجود جثمان شخص غريق في مياه ترعة «بحر طناح» أمام قرية قرية ميت الصارم بمحافظة الدقهلية.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث، وبالفحص والتحريات تبين وجود جثمان شخص سقط غريقا في مياه الترعة بقرية ميت الصارم، لشاب يدعى «محمد. ع. ع »، 43 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثته ونقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للكشف عن سبب الغرق.

البحث عن أسباب الوفاة

تحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى الدولي للكشف عن سبب الوفاة.