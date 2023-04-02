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العثور على جثة شاب داخل حظيرة للمواشي في قنا

كتب:

رجب آدم
05:25 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مديرية أمن قنا

مديرية أمن قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على جثة شاب بها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

الجثة بها طعنات نافذة في الظهر

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، وبها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمركز دشنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف ، إلى محل البلاغ ووجدت جثة شاب.

وتبين العثور على جثة «كرم.ع»، 37 عاما، مقيم قرية أبومناع بمركز دشنا، وبها طعنات نافذة في الظهر، داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمدينة دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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بقلم رجب آدم