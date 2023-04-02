«الأرصاد» توضح طقس الأيام المقبلة: موجة حارة على جميع أنحاء الجمهورية

ذكرت الأرصاد الجوية، أنَّ حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستشهد استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، عدا محافظات جنوب البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة وتسجل درجات الحرارة 35 - 36 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وفق بيان الأرصاد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.