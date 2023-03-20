«التموين» تواصل صرف الزيادة المالية على بطاقات الدعم.. تصل إلى 300 جنيه شهريا

تستمر الحكومة في تقديم الدعم الزائد على السلع التموينية، والذي قررت الحكومة في وقت سابق أنّه مستمر حتى يونيو 2023، حيث تم الكشف عن تقديم دعم 100 جنيه للبطاقات المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات المسجل عليها أسرتين، و300 جنيه للبطاقات المسجل عليها 3 أسر فأكثر، ومتاح لهم الصرف من منافذ التموين ومكاتب جمعيتي المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة.

تعرف على قيمة الزيادة على البطاقات التمونية

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الزيادة على البطاقات التمونية، مقسمة إلى 3 شرائح وفقا للأسر المسجلة على كل بطاقة تموينية على حدة، كما يلي.

- بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة من مستحقي الدعم، تحصل على دعم شهري بقيمة 100 جنيه.

- بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تضم أسرتين أو 3، تحصل على دعم شهري بقيمة 200 جنيه.

- بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تضم أكثر من 3 أسر، تحصل على دعم شهري بقيمة 300 جنيه.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

وتابعت وزارة التموين، أنّ ماكينات صرف الخبز بجميع المخابز البلدية تبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساء، بينما المخابز الحاصلة على استثناء من مديرايات التموين على مستوى الجمهورية، تبدأ العمل من الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.