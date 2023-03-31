زيادة دعم التموين.. صرف الدفعة الثامنة السبت المقبل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت المقبل، صرف الدفعة الثامنة من زيادة التموين عن شهر أبريل 2023 للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم الاستثنائي المحدد بـ10 أشهر من الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة.

زيادة دعم التموين

وتصرف الأسر المستحق لها زيادة دعم التموين للشهر الثامن على التوالي، إذ شهد شهر سبتمبر 2022 صرف الدفعة الأولى من الزيادة الشهرية، التي تستمر حتى 30 يونيه 2023 المقبل، إذ تحصل بطاقة التموين على قيمة الزيادة الجديدة، وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، وتشمل القيمة على التالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

عدد المستحقين لزيادة التموين

ويستحق زيادة الدعم الاستثنائي على التموين نحو 10 ملايين و100 ألف أسرة، وهي الأسر الأكثر استحقاقا ممن يتقاضوا راتبًا شهريا يقل عن 2700 جنيه أو معاشا شهريا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.