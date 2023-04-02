إزاي تشارك في خيمة «طور وغير» الرمضانية من «الشباب والرياضة»؟ نمي مهاراتك

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم خيمة رمضانية بعنوان «طور وغير»، يمكن من خلالها تطوير إمكانيات الشباب للحصول على الوظائف، فضلا عن تنمية المهارات وغيرها من الأمور المهمة التي تؤهل البعض لشغل فرص عمل جيدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الخيمة الرمضانية «طور وغير» وكيفية المشاركة فيها، على هذا النحو:

تفاصيل خيمة طور وغير من الشباب والرياضة

- تشمل خيمة طور وغير الرمضانية مسارين الأول عن وظائف المستقبل ومهاراتها والثاني عن التحول الرقمي وأهميته.

- كل مسار عبارة عن أربع أيام تدريبية تبدأ منذ الثلاثاء 4 / 4 / 2023 وتنتهي الثلاثاء 11 / 4 / 2023 الساعة 9 مساء.

- طرح تفاصيل أول تدريب غدا الاثنين.

كيفية المشاركة في خيمة طور وغير

وضعت الشباب والرياضة عدة إجراءات للمشاركة في خيمة طور وغير الرمضانية، وهي:

- جميع المسارات مجانية.

- التسجيل من خلال الضغط هنــا.

- المشاركة تجرى من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams في التاسعة مساء من خلال الرابط السابق ذكره.

- تقدم المسارات من وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات،وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر خلال مبادرة طور وغير.

- الالتزام في أربعة محاضرات والتقييم سيمنح الحاضرين شهادة مقدّمة من وزارة الشباب والرياضه وشركة مايكروسوفت.