وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان جلسة محاكاة لبرلمان طلائع

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جلسة نموذج محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع وشباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي

أعرب وزير الشباب والرياضة في كلمته، عن شكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرعايته ملف الشباب والرياضة داخل محافظة الجيزة وعلى الأخص ملف برلمان الطلائع والشباب الذي يسهم بشكل كبير في بتخرج قيادات مستقبلية وتمكين الشباب، كما وجه الشكر لجميع الطلائع والشباب المشاركين بالجلسة، مؤكداً أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.

التوعية في بناء الأجيال المتتالية

ثمن الدكتور أشرف صبحي على الصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصري، مشيراً إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تنعكس في برلماني الطلائع والشباب من خلال تعليم وتوعية الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على دراسة الملفات والتعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن جلسات المحاكاة لبرلمان الطلائع والشباب تسهم بشكل كبير في تكوين شخصية الشباب وخلق جيل واعٍ وقيادات شبابية واعدة قادرة على خدمة قضايا الوطن، لافتاً إلى أن برلمانات الطلائع والشباب تضم أكثر من 60 ألف شاب تسعى الوزارة للاستثمار فيهم حتى يكونوا منارة لشباب مصر ومساعدين لنواب البرلمان في العلى المشكلات.

بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحي الفكرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن برلمان الطلائع الذى تم إطلاقه كأحد أليات العمل التطوعي للشباب يهدف إلي مشاركة شبابنا أفكارهم وتطلعاتهم مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحي الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابي وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم وتدريبهم على وضع حلول لها إلى جانب إِشراكهم فى الحياة السياسية بشكل عام .

وأوضح محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد .

يتم وضعهم على طريق البناء والمشاركة الإيجابية

وأضاف اللواء أحمد راشد أن تلك المرحلة العمرية تعد من أهم المراحل التى يمر بها أبنائنا التي تتشكل بها شخصياتهم ويتم وضعهم على طريق البناء والمشاركة الإيجابية فى برامج التنمية والتطوير .

واكد راشد ان الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة موجهاً الشكر للرئيس على دعمه الدائم للشباب.

غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابي

وأشار محافظ الجيزة أن التدريب على أعمال البرلمان يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً على غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابي .

أكد اللواء أحمد راشد خلال الجلسات الحوارية مع الشباب بأن برلمان الطلائع يساهم فى تعريف الدولة وقيادتها بتطلعات الشباب وطريقة تفكيركم وتناولهم للقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة.

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذي يأتي كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفة إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب في النهوض بالمجتمع .

وشهدت جلسات المحاكاة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي عرضها طلائع الشباب و تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات «النظافة - الإشغالات - الطرق - الإشغالات - الصحة»، حيث بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خالص شكره وتقديره إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم اللازم إلى محافظة الجيزة مما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي منها محاور كمال عامر وعمرو بن العاص بجانب أنه جاري العمل على تنفيذ 6 محاور مرورية أخرى مما يسهم في أحداث نقلة نوعية في تيسر الحركة المرورية علي مستوي المحافظة وربطها بمحافظة القاهرة وفيما يخص مناقشة منظومة النظافة.

أكد اللواء أحمد راشد، أن ملف النظافة يعد أحد أولويات أجندة عمل المحافظة اليومية حيث تم التعاقد مع 30 شركة جمع سكني للجمع من الوحدات السكنية والتعاقد مع متعهدين لتوريد 1500 عامل يوميا بجانب عمال هيئة النظافة والتجميل و يتم رفع 12 ألف طن مخلفات قمامة يوميا، ودعم منظومة النظافة بـ 61 سيارة ومعدة جديدة وإحلال شامل للدفع بهم بالمناطق الحيوية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تلبية لمتطلباتهم علي النحو الأمثل .

جدير بالذكر أن برلمان الطلائع هو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ولكي يشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعي ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني لا بد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لا بد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية في برلمان الشباب