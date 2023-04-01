«الشباب والرياضة» تعلن عن 4 وظائف شاغرة بعدد من الشركات.. اعرف الشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن حاجة بعض الشركات العاملة في السوق المصرية لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتطلب عددا من المؤهلات في مقابل منحها بعض الامتيازات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة وفق وزارة الشباب والرياضة، على هذا النحو:

وظائف شركة «امتنان مصر»

يتطلب للتعيين في شركة امتنان مصر وظيفة أمين مخزن للعمل في مدينة العبور شرط الحصول على مؤهل عالي، خبرة من 1 إلى 3 سنوات، يجيد التعامل برنامج (Excel- ERP)، أقصى حد للسن 35 سنة، موقف واضح من الجيش.

وعن الحقوق والمميزات التي توفرها الوظيفة راتب مجزي، حوافز شهرية، مواصلات، خصومات على منتجات الشركة، عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة راحة، يوم إجازة أسبوعيا، تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.

وظائف شركة «بن العروبة»

وفي شركة بن العروبة، تطلب الشركة وظائف مندوبين مبيعات للعمل في محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة، بشروط منها أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي فوق متوسط ومتوسط، خبرة في مجال مبيعات الأغذية أو بدون خبرة، أقصى حد للسن 35 سنة، موقف واضح من الجيش.

وبشأن الحقوق والمميزات التي توفرها الشركة رواتب مجزية + عمولات على البيع، سكن للمغتربين بشرط الخبرة في المجال، فرص للترقي، تأمينات اجتماعية للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

كما نوهت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف عن اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 3 ابريل 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

ويتطلب اليوم التوظيفي المفتوح وظيفة منسقة ميدانية، بشروط من بينها اناث فقط، القدرة علي العمل الميداني، مؤهل متوسط علي الأقل، القدرة علي اقناع الاخرين، بمرتبات ثابته بالإضافة الي الحوافز، تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين، يوجد فرص للترقي.

موعد ومكان التنفيذ فرع سيدي سالم: بمقر المؤسسة ش السادات أمام بنك مصر وموقف كفر الشيخ برج احمد درويش وشهرته العربي للاستفسار: 01024956781 - 01280434414.

وظيفة شركة امتنان مصر

كما تعلن شركة امتنان حاجتها لوظيفة أخصائي إدارة التصدير للعمل في مدينة العبور بشروط منها أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، 3-5 سنوات في إدارة المكاتب، ويفضل أن يكون ذلك في السلع الاستهلاكية، أنثى، الحد الأقصى للعمر 35 سنة، إجادة اللغة الإنجليزية، إتقان جيد جدا لمعظم مايكروسوفت أوفيس.

مميزات الوظيفة الحصول على راتب جيد، مكافأة شهرية، ساعات العمل 9 ساعات، (يومان عطلة/ أسبوع)، مواصلات، التأمينات الاجتماعية والطبية وللتقديم المتابعة من هنــا.