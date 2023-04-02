لطفي لبيب يكشف لحظة استشهاد الشهيد أحمد حمدي خلال حرب أكتوبر: الوطن غالي

قال الفنان لطفي لبيب، إنه شاهد لحظة استشهاد البطل أحمد حمدي خلال حرب أكتوبر، موضحا أنه استشهد أمامه عندما كان يعدوا بأقصى سرعة له هو ورجالته لإنشاء كوبري يربط الضفة بالقناة، ليعبر عليه الجنود إلى الضفة الثانية من القناة.

لبيب: بعد استشهاد أحمد حمدى جنوده أكملوا بناء الكوبري

وأضاف «لبيب»، خلال حواره لبرنامج «أنا والقناع»، على قناة الحياة، أن تيار المياه كان قويا خلال إعداد البطل أحمد حمدي للكوبري، حتى تعرضوا إلى ضرب دفعة طيران وكان حينها عميد بالقوات المسلحة، مستطردا: «الرجالة اللي معاه قالوا استشهد العميد أحمد حمدي، لكنهم كملوا بناء الكوبري ولم يتوقفوا».

وتابع: «بعد انتهاء الكوبري بدأت العربيات والدبابات تعدي ومعدات برمائية تعدي القناة والوطن كان غالي جدا خلال الحرب وإحنا عايشين في أحلى دولة»، موضحا أن أكبر مشكلة نتعرض لها الآن عدم وجود خيال، والخيال أصبح محدودا.