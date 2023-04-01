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لطفي لبيب لـ أنا والقناع: منسيتش حرب أكتوبر لحظة.. تجربة إنسانية لا توصف

كتب:

محمد عزالدين
08:53 م | السبت 01 أبريل 2023
الفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب ‏إنه بعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر فهي في مقدمة الذكريات بالنسبة له، والخمسين عاما الذين مروا لم ينسَ في يوم منها حرب أكتوبر.

منستش حرب أكتوبر لحظة 

 وأضف لطفي لبيب خلال لقائه في برنامج أنا والقناع تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب المذاع عبر قناة الحياة: «أنا منسيتش حرب أكتوبر ولو للحظة في حياتي خالص»، لأنها تجربة إنسانية لا يستطيع الإنسان أن يعرف شكلها فهي لا توصف مواصلا: «حين يأتي الموت مستعرضا، المسألة وقتها كانت قاسية جدًا».

واختتم لطفي لبيب: «كان نفسي يتم استدعاء الذين تبقوا من المشاركين في حرب أكتوبر ونجتمع مع المجندين في كتائبنا ويحدث حوار ونحتفل كلنا ولو حصل كل الـ هيروحوا هيكونوا على كراسي بس أنا معنديش مشكلة اروح من بكره»

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